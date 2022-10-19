В Белом доме рассказали, зачем путин ввел «военное положение» на аннексированных территориях Украины

В Госдепартаменте США прокомментировали то, президент *россии владимир путин в среду, 19 октября, объявил военное положение в четырех частично оккупированных регионах Украины, которые кремль считает своими.

Об этом сообщает Reuters.

«Никого не должно удивлять, что россия прибегает к отчаянной тактике, чтобы попытаться установить контроль в этих областях», – заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель на ежедневном брифинге для прессы.

Отметим, что объявленное путиным «военное положение» в Херсонской и Запорожской областях, а также в «ЛНР» и «ДНР», вступает в силу с 20 октября и предусматривает ряд изменений:

местные жители указанных регионов не смогут покинуть территории рф;

начинает действовать особый режим въезда и выезда на территорию и ограничение свободы передвижения по ней;

вводится военная цензура в сфере коммуникаций и контроль за телефонными переговорами;

эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения;

временное отселение жителей на безопасные территории;

привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны и восстановления объектов экономики;

изъятия имущества, «необходимого для нужд обороны», с якобы последующей выплатой их стоимости.

Ранее в СНБО Украины рассказали, зачем путин ввел «военное положение» на аннексированных территориях.

Также «Курсор» сообщал, что эту ситуацию прокомментировали у президента Украины Владимира Зеленского.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!