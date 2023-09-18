В британской разведке выяснили, на какое направление рф перебросила тысячи десантников

Но подразделения, скорее всего, ощутимо недоукомплектованы.

Украинские военнослужащие продолжают масштабное контрнаступление на юге и востоке страны и имеют определенные успехи. Оккупанты становятся слабее, поэтому россия* перебросила тысячи десантников, чтобы усилить положение своей 58-й общевойсковой армии на Ореховском направлении в Запорожской области.

Об этом говорится в отчете министерства Великобритании на странице в Twitter.

В нескольких километрах от села Работино, вероятно, сейчас в общей сложности сосредоточено по меньшей мере 5 полков ВДВ. В полном составе такие силы должны составлять около десяти тысяч элитных десантников, однако, скорее всего, их подразделения ощутимо недоукомплектованы.

Британские разведчики отмечают, что на протяжение войны российская федерация стремилась возродить Воздушно-десантные войска и представить их как высокомобильную ударную силу, но агрессору приходится снова использовать их в качестве линейной пехоты и не для наступательных операций, а для пополнения резервов.

"Курсор" писал ранее, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают масштабное контрнаступление и наносят противнику значительные потери, поэтому агрессор обсуждает вопрос дополнительной мобилизационной волны. В украинской разведке ответили, насколько это реальный сценарий.

Еще мы писали, что украинский бойцы Сил специальных операций (ССО) во время освобождения села Благодатное на Донбассе захватили в плен группу солдат рф и опубликовали соответствующее видео. Еще шесть оккупантов пытались отстреливаться и были уничтожены.