В брянской области рф прогремели мощные взрывы: власти уже обвинили Украину

Губернатор брянской области Александр Богомаз заявил, что под обстрел в поселке климово попали жилые дома. Ранее украинская разведка сообщала о возможных провокациях на территории рф.

Российское фсб заявляет, что в брянской* области якобы «были обстреляны жилые дома».

По словам губернатора области Александра Богомаза, повреждены два дома. Есть пострадавшие.

Ранее украинская разведка сообщала о возможных провокациях со стороны рф на своей территории с целью обвинить в этом Украину.

Также российские власти угрожали ударами по Киеву в случае, если обстрелы приграничной территории не прекратятся.

Ранее Курсор писал, что в минобороны рф заявили, что флагман Черноморского флота серьезно поврежден. В министерстве обороны россии* заявили, что ракетный крейсер «Москва», который является флагманом Черноморского флота рф, получил серьезные повреждения.

Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».