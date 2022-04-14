Минобороны рф продолжает отрицать потопление крейсера Москва

В минобороны россии заявили, что на крейсере «Москва» произошла детонация боекомплекта и пожар, но корабль не затонул и «сохраняет плавучесть».

«Очаг возгорания на крейсере Москва локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер Москва сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено», — заявили в ведомстве.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что экипаж эвакуировали на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Крейсер намерены отбуксировать в порт.

По словам пресс-секретаря Кремля дмитрия пескова, президенту рф владимиру путину по линии минобороны сообщили о ситуации с крейсером.

В ведомстве добавили, что причины пожара на крейсеры устанавливаются.

Однако офицер оперативного командования Юг Владислав Назаров сказал, что крейсер был подбит ракетами Нептун, получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар. Он также добавил, что другие корабли пытались помочь экипажу крейсера, но из-за взрыва и шторма он опрокинулся на бок и начал тонуть.

Кроме этого в сети появилось видео горящего крейсера.

Ранее Курсор писал, что в минобороны рф заявили, что флагман Черноморского флота серьезно поврежден. В министерстве обороны россии* заявили, что ракетный крейсер «Москва», который является флагманом Черноморского флота рф, получил серьезные повреждения.

Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».

Курсор также писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.

Наомним, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом. Удачный выстрел удалось снять на видео. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как ракета разворотила башню танка.

Кроме того, в российских городах и в Крыму готовится серия терактов. Российские власти пытаются настроить своих граждан против украинцев, а для того, чтобы заставить их ненавидеть украинский народ, не остановятся даже перед терактами против собственного населения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!