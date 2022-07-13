В Черном море россия держит четыре корабля с 24 ракетами «Калибр»

На боевом дежурстве в Черном море армия рф* держит 4 носителя опреативно-тактических ракет «Калибр» с общим залпом в 24 ракеты. Кроме того, оккупанты контролируют морские коммуникации 6 кораблями и катерами в Азовском море.

Об этом информирует пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ в Телеграме.

Украинские военные отмечают, что на утро 13 июля 2022 года на боевом дежурстве в Черном море замечено 4 носителя опреативно-тактических ракет «Калибр» с общим залпом в 24 ракеты, в акватории Средиземного моря до 5-ти носителей оперативно-тактических ракет «Калибр» и до 2 -х ракетных крейсеров. Эти судна готовы в любой момент нанести удары по украинским городам. При этом количество носителей ракет уменьшилось по сравнению с предыдущими днями.

При этом еще 12 июля в Черном море россия содержала в готовности к ракетным ударам 7 носителей оперативно-тактических ракет «Калибр».

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.