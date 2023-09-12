В CNN рассказали, какие уловки используют ВСУ на фронте, чтобы обмануть россиян

Оккупанты впустую тратят ракеты и другие снаряды.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют на линии фронта различные тактики, а также обустраивают уловки для солдат путинской армии, чтобы они впустую тратили свои боеприпасы. И их методы действительно работают.

Об этом сообщает CNN.

Украинские защитники устанавливают муляжи своей техники, которую сложно отличить от настоящей, поэтому оккупанты тратят свои ракеты и дроны на уничтожение "пустышек". На передовой армия рф* потратила сотни снарядов, чтобы уничтожить муляжи украинских гаубиц Д-20, американских пушек М777, минометов, РЛС и ПВО.

Представитель компании, которая производит такие муляжи, говорит, что с неба для россиян они должны выглядеть как настоящие, чтобы они тратили как можно больше своих дорогих боеприпасов. И обходится производство муляжей сравнительно не дорого, если настоящая британская 155-миллиметровая гаубица М777 стоит около несколько миллионов долларов, но муляж, состоящий из канализационных труб - менее тысячи долларов.

И каждый раз создатели стараются совершенствовать свои муляжи, поэтому список поддельного оружия компании становится впечатляюще длинным и разнообразным.

"Курсор" писал ранее, что в ВСУ рассказали о том, как обустроена вторая линия оборонительных рубежей российских захватчиков и что нужно ВСУ, чтобы ее прорвать.

Еще мы писали, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) продолжают на востоке и юге страны масштабное контрнаступление, чтобы прогнать российских захватчиков. И они могут похвастаться успехами на определенных направлениях. Президент Владимир Зеленский считает, если украинские защитники еще больше надавят на оккупантов, тогда они начнут спасаться бегством.