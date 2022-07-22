Канадская разведка: россия уже ничего не сможет захватить в Украине

Канадские военные заявляют, что россия утратила весь наступательные потенциал, и, вероятно, больше не имеет военной способности для достижения своих целей в Украине.

Потери в технике и живой силе, которые вражеские силы уже понесли в Украине, лишили Кремль возможности достичь своих первоначальных военных целей.

Об этом сообщило разведывательное управление канадских вооруженных сил в Twitter.

«Из-за значительных потерь личного состава и техники россия*, вероятно, больше не имеет военной способности для достижения своих целей в Украине», — считают сотрудники канадской военной разведки.

По мнению сотрудников разведки, россия теперь вынуждена сократить масштаб своих стратегических целей, «предлагая общественности новое объяснение частичного территориального контроля, который она получила».

«У России всегда были максималистские географические амбиции в Украине. Безуспешные попытки москвы захватить Киев и северо-восточные города Чернигов, Сумы и Харьков в начале вторжения показывают, что эти территориальные амбиции выходят далеко за пределы Донбасса», — заявили канадские вооруженные силы.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

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Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!