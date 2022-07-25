Захватывающее видео работы украинского Ми-24 опубликовали в сети

В сети опубликовано видео с филигранной работой украинского летчика, который на предельно низкой высоте провел обстрел позиций противника.

Украинский самолет на предельно низкой высоте подлетел к позициям армии рф* и провел выпуск ракет.

Красивейшее видео попало в сеть.

Украина заявила, что очень нуждается в дополнительной авиации. Украинские летчики быстро обучаются и переходят на новую технику и западное вооружение. Армия Украины уже действует по стандартам НАТО, в отличие от армии рф, застрявшей на советском уровне.

«Курсор» писал, что в Украине рассказали, когда будет освобожден Херсон. Сергей Хлань заявил, что перелом в битве за Херсонскую область уже произошел — сейчас дело за более мощными и точными артиллерийскими ударами по линии фронта.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!