В Генштабе Украины назвали потери армии рф

За день украинские защитники уничтожили около 810 оккупантов.

По состоянию на 12 ноября, субботу, общие боевые потери среди личного состава армии *россии составляют около 80 210 человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Согласно ориентировочным данным, общие боевые потери армии рф с 24.02 до 12.11 составили:

личный состав – около 80 210 (+810) человек ликвидировано;

танки ‒ 2838 (+24) единиц;

боевые бронированные машины – 5730 (+34) единиц;

артиллерийские системы – 1829 (+12) единиц;

РСЗО – 393 (+0) единиц;

средства ПВО – 205 (+0) единиц;

самолеты – 278 (+0) единиц;

вертолеты – 261 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1) единиц;

крылатые ракеты – 399 (+0) единиц;

корабли/катера ‒ 16 (+0) единиц;

автомобильная техника и автоцистерын – 4279 (+20) единиц;

специальная техника – 160 (+1) единиц.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!