Путин передумал посещать саммит G20: кто поедет вместо него

Возможно, путин примет участие в саммите G20 в онлайн-формате, однако личного присутствия российского диктатора не предвидится.

Делегацию россии* на международном саммите G20 в Индонезии возглавит глава мид рф сергей лавров.

Ранее президент Индонезии сообщал, что путин, скорее всего, примет участие в саммите G20, но с оговоркой — «если ситуация позволит».

В рф надеялись, что саммит позволит путину установить неформальные контакты с лидерами США и ЕС.

Теперь российские СМИ сообщили, что путин, возможно, примет участие в саммите в онлайн-формате, а личное присутствие вместо него обеспечит лавров.

«Формат участия владимира владимировича путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате видеоконференцсвязи», — отметил лавров. Эту же информацию подтвердил и пресс-секретарь песков.

Ранее Курсор информировал, что Зеленский и путин, скорее всего, примут участие в саммите G20. На саммите G20 15-16 ноября Индонезия намерена обеспечить полное присутствие всех стран-участниц организации, сообщает Bloomberg.

После этого президент Индонезии получил информацию, что путин не приедет на саммит. Мероприятие на Бали станет первой встречей крупнейших экономик мира с начала открытой войны россии против Украины.

Также мы писали, что Турция запретила российским самолетам летать над страной.

Кроме того, наш сайт сообщал, что элита россии напугана настроениями в кремле — СМИ. Представители элиты россии опасаются за свою безопасность из-за призывов основателя чвк вагнера евгения пригожина о необходимости возвращения к «сталинским репрессиям».

Помимо этого, в россии женщине запретили посещать кладбище после того, как она оставила записку на могиле родителей путина. По словам россиянки, она посмотрела новости и расстроилась из-за новостей о погибших.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!