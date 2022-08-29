В Херсоне прогремел мощный взрыв

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В оккупированном областном центре был слышен звук мощного взрыва.

Сегодня, 29 августа, в оккупированном российскими террористами Херсоне прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Суспильне. «В Херсоне был слышен звук мощного взрыва», — говорится в соогбщении. Новость дополняется…

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Автор материала: Ади Хлюдзинский