В Херсоне прогремел мощный взрыв

19:00, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
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Фото: depositphotos.com

В оккупированном областном центре был слышен звук мощного взрыва.

Сегодня, 29 августа, в оккупированном российскими террористами Херсоне прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает Суспильне.

«В Херсоне был слышен звук мощного взрыва», — говорится в соогбщении.

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Автор материала:
Ади Хлюдзинский
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