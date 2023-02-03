В институте изучения войны рассказали, чем закончится возможное наступление рф

Россия угрожает новым масштабным наступлением на Украину в ближайшее время, но эксперты рассказали, какие перспективы ждут захватчиков.

Российское командование анонсирует новое большое наступление на Украину, которое собирается приурочить к годовщине начала войны. Однако их ожидания явно переоценены.

Об этом сообщили в институте изучения войны (ISW).

«ISW не обнаружил никаких доказательств того, что российские силы восстановили достаточную боевую мощь, чтобы нанести поражение украинским силам на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта», – проинформировали аналитики в последней сводке.

В ISW полагают, что чересчур разрекламированное «крупное российское наступление», которым угрожали еще с конца прошлого года, вероятнее всего, завершится преждевременно, во время весеннего сезона дождей или даже раньше.

«Истощение российских сил может затем создать благоприятные условия для украинских защитников, которые будут использовать свои преимущества в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года, сразу после осуществления поставок танков», – отмечают аналитики.

Таким образом, аналитики уверены, что оперативного успеха российская армия не сможет достигнуть.

Ранее Курсор писал, что NYT озвучило потери армии россии в Украине.

Курсор сообщал, что владимир путин подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв, считает, считает бывший сотрудник КГБ и российской разведки сергей жирнов. Путину стоило уйти на пенсию, но в 2022 году он увидел пример Казахстана и испугался.

Еще мы писали, что по словам главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в рф есть люди, с которыми просто сотрудничать, поскольку они осознают, что их страна должна быть другой.