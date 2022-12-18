В иркутской области рф загорелась установка на нефтегазовом месторождении

Пожару присвоили третью степень сложности. По предварительным данным, пострадал один человек.

В иркутской области российской федерации вспыхнула установка на нефтегазоконденсатном месторождении. Область пожара занимает около 1 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает мчс россии.

Отмечается, что пожар произошел в усть-кутском районе на марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Пожару присвоили 3-ю степень сложности.

По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек, сообщил губернатор иркутской области игорь кобзев.

Как сообщал Курсор, утром в воскресенье, 18 декабря, в российском городе снежинске челябинской области вспыхнул пожар в торговом центре «Универмаг». Посетителей эвакуировали.

Некоторых посетителей приходилось спускать с помощью пожарной лестницы из-за сильного задымления. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Огонь распространился по площади 400 квадратных метров, где хранился товар. Возгорание возникло на третьем этаже, на другие этажи огонь не перешел. Также сообщается, что беременная женщина пострадала, ее госпитализировали.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Прокуратура назначила проверку. Ее интересует, придерживались ли в ТЦ законодательства о пожарной безопасности.

Ранее Курсор информировал, что во Владивостоке произошел масштабный пожар на складах. По информации местных жителей, пламя вспыхнуло на складах с кондитерскими изделиями. Площадь пожара превышает 1000 квадратных метров.

Также Курсор писал о том, что утром в субботу, 10 декабря, в центре москвы произошло возгорание в старинной усадьбе Лопухиных конца XVII века, которая расположена в Малом Знаменском переулке.

Площадь пожара изначально составила 10 квадратных метров. Между вторым этажом и чердаком вспыхнула перегородка. Но потом огонь распространился до 50 квадратных метров и появилась угроза, что может загореться и соседнее здание.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!