В ISW объяснили, почему рф представляет войну в Украине как «угрозу» своей безопасности

Российская федерация продолжает манипулировать информацией, что война, которую она сама и развязала на территории Украины, якобы представляет прямую угрозу ее безопасности. И чтобы запугать население, в двух приграничных с Украиной регионах был повышен уровень «террористической угрозы».
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
В отчете сказано, что российский диктатор владимир путин в конце января подписал указ, позволяющий регионам, отнесенным к «желтому уровню» на неопределенный срок вводить повышенный «уровень террористической опасности». Впоследствии, 3 февраля брянская и курская области объявили о бессрочном продолжении «желтого» уровня террористической угрозы в связи с необходимостью усиления мер по охране и защите территории рф.
Аналитики говорят, что таким образом, чиновники пытаются подавить внутреннее инакомыслие, частично представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности и повысить уровень поддержки населения.
«Курсор» писал ранее, что российское командование анонсирует новое большое наступление на Украину, которое собирается приурочить к годовщине начала войны. Однако их ожидания явно переоценены.
Еще мы писали, что известный российский milblogger заявил в прямом эфире российского государственного телевидения, что воздушно-десантные войска россии (ВДВ) потеряли 40-50 процентов личного состава с начала российского вторжения в Украину до сентября 2022 года.
Напомним, министерство обороны Великобритании оценило, что маловероятно, что российские силы смогут совершить крупный прорыв в Донецкой области. Причиной тому нехватка войск в этом районе.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!