В ISW объяснили, почему рф представляет войну в Украине как «угрозу» своей безопасности

Российская федерация продолжает манипулировать информацией, что война, которую она сама и развязала на территории Украины, якобы представляет прямую угрозу ее безопасности. И чтобы запугать население, в двух приграничных с Украиной регионах был повышен уровень «террористической угрозы».

В отчете сказано, что российский диктатор владимир путин в конце января подписал указ, позволяющий регионам, отнесенным к «желтому уровню» на неопределенный срок вводить повышенный «уровень террористической опасности». Впоследствии, 3 февраля брянская и курская области объявили о бессрочном продолжении «желтого» уровня террористической угрозы в связи с необходимостью усиления мер по охране и защите территории рф.

Аналитики говорят, что таким образом, чиновники пытаются подавить внутреннее инакомыслие, частично представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности и повысить уровень поддержки населения.

«Курсор» писал ранее, что российское командование анонсирует новое большое наступление на Украину, которое собирается приурочить к годовщине начала войны. Однако их ожидания явно переоценены.

Еще мы писали, что известный российский milblogger заявил в прямом эфире российского государственного телевидения, что воздушно-десантные войска россии (ВДВ) потеряли 40-50 процентов личного состава с начала российского вторжения в Украину до сентября 2022 года.

Напомним, министерство обороны Великобритании оценило, что маловероятно, что российские силы смогут совершить крупный прорыв в Донецкой области. Причиной тому нехватка войск в этом районе.