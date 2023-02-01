Российские блогеры разоблачают военные неудачи рф в Украине — аналитики ISW

Скоро будут ровно год, как россия* вторглась в Украину.

Известный российский milblogger заявил в прямом эфире российского государственного телевидения, что воздушно-десантные войска россии (ВДВ) потеряли 40-50% личного состава с начала российского вторжения в Украину до сентября 2022 года.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW не могут независимо подтвердить точность оценки milblogger. Однако публичное обнародование этой значительной цифры, независимо от ее точности, заметно подрывает усилия министерства обороны россии по минимизации сообщений о российских потерях в российском информационном пространстве.

Недавно кремль попытался интегрировать некоторых избранных блогеров, в том числе и milblogger, контролировать свой нарратив, предлагая им платформы на российских государственных вещательных компаниях, а также пытаясь возродить усилия по цензуре, нацеленные на более широкое сообщество блогеров, которые критикуют кремль и минобороны рф.

Аналитики отмечают, что попытка кремля привлечь на свою сторону избранную группу блогеров, предоставив им более публичные и возвышенные платформы, может иметь неприятные последствия, поскольку блогеры могут воспользоваться возможностью обратиться к российскому ультранационалистическому сообществу, которое все более критически относится к ведению кремлем войны.

Курсор писал ранее, депутат Европарламента назвал неожиданную версию, почему рф напала на Украину. рф почти год назад вторглась на территорию Украины и начала совершать масштабные военные преступления.

Наша редакция писала, что Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российским агрессором за свою независимость и свободу и наносят противнику на фронте большие потери, в том числе уничтожают большое количество техники и авиации. С начала полномасштабного вторжения россия на войне потеряла 293 самолета.

Еще мы писали, что война серьезно отразилась на состоянии российской федерации, в частности ее экономике, которая переживает потрясения из-за введенных ЕС санкций. Послевоенное будущее агрессора неизвестно на данный момент, но Украина будет делать все возможное, чтобы ослабить противника.

Напомним, министерство обороны Великобритании оценило, что маловероятно, что российские силы смогут совершить крупный прорыв в Донецкой области. Причиной тому нехватка войск в этом районе.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!