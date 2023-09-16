В ISW рассказали о больших потерях и деградации россиян в районе Бахмута

Недавно украинские бойцы освободили Андреевку на Донбассе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают масштабное контрнаступление на юге и востоке страны, чтобы освободить населенные пункты от российской оккупации. На некоторых направлениях фронта у защитников есть успехи, в частности на юге от Бахмута (Донецкая область), где путинская армия понесла значительные потери. Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW).

Аналитики говорят, что тактическая ситуация захватчиков на юг от города-крепости ухудшилась, недавно ВСУ удалось деоккупировать село Андреевку, а это путь к успеху всего дальнейшего наступления. Также они продвинулись на западе Запорожской области и достигли частично значительного успеха недалеко Клищиевки, что в 7 километрах юго-западнее Бахмута, разбив полностью 72-ю бригаду россиян.

В ISW отметили, что подразделения этой бригады путинской армии понесли значительные потери в районе Бахмута еще в мае текущего года, и по всей видимости, полностью деградировали.

Аналитики говорят, что многие российские источники отрицают успехи ВСУ, но часть из них признала, что у захватчиков на этом направлении возникли определенные трудности. Милблогеры выразили обеспокоенность тем, что украинские военнослужащие могут представлять угрозу российской группировке в Бахмуте.

"Курсор" писал ранее, что российская федерация продолжает во время обстрелов применять против украинцев различное вооружение, но в последнее время оккупанты стараются сохранить свой ракетный арсенал, чтобы, вероятно, наносит массированные удары в отопительный сезон. Однако, если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то сейчас у путинской армии меньше ресурсов для совершения обстрелов.

Еще мы писали, что оккупанты планировали "захватить Киев за три дня", но столкнулась с жестким сопротивлением и за полтора года войны потеряли на фронте большое количество солдат и техники. И сейчас агрессор пытается взять "оперативную паузу", чтобы восстановить свои силы.