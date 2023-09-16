В Воздушных силах Украины ответили, какая сейчас ситуация у россиян с ракетами

Оккупанты в последнее время снизили интенсивность обстрелов.

Российская федерация* продолжает во время обстрелов применять против украинцев различное вооружение, но в последнее время оккупанты стараются сохранить свой ракетный арсенал, чтобы, вероятно, наносит массированные удары в отопительный сезон. Однако, если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то сейчас у путинской армии меньше ресурсов для совершения обстрелов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, сейчас ситуация с ракетами у захватчиков хуже, чем была осенью 2022 года, их в разы меньше. Но их производство на территории страны-агрессора все еще продолжается, несмотря на введенные экономические санкции.

Юрий Игнат отметил, что россия может и дальше создавать оружие и применять его против украинцев. А помимо ракет оккупанты еще имеют ударные дроны типа "Шахед", в составе которых есть западные комплектующие. Сейчас агрессор пытается вернуть производство своего вооружения к тем масштабам, которые были у него до начала полномасштабного вторжения в Украину, но захватчикам не удастся реализовать этот план.

"Курсор" писал ранее, что российская федерация, которая планировала "захватить Киев за три дня" столкнулась с жестким сопротивлением и за полтора года войны потеряла на фронте большое количество солдат и техники. И сейчас агрессор пытается взять "оперативную паузу", чтобы восстановить свои силы.

Еще мы писали, что в результате российского обстрела в селе Новодмитровка Херсонской области погиб шестилетний мальчик и еще четыре человека получили ранения.

Напомним, что бойцы ВСУ с помощью дрона-камикадзе, произведенного в Украине, уничтожили российский танк Т-72 на Запорожском направлении. Стоимость такой техники составляет более 3 млн долларов, говорят эксперты.