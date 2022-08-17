В Казахстане решили отказаться от изучения русского языка в школах

В Казахстане решили отменить изучение русского языка для детей в первых классах.

В Казахстане, который кремль* обвинил в «геноциде россиян», приняли решение об отмене для первоклассников изучения сразу нескольких языков. В частности, планируется отменить изучение русского и английского, чтобы больше сосредоточиться на закреплении казахского языка.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам главы Министерства образования РК Асхата Аймагамбетова, это решение было принято потому, что детям в первом классе тяжело дается изучение трех языков сразу. Они должны сначала хорошо выучить родной язык.

Он добавил, что русский язык не будут полностью убирать из школьной программы: «Со второго класса начнется изучение русского языка как отдельной дисциплины, а со третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык».

Ранее власти Казахстана заявили, что не планируют в течение 6-7 лет отменять классы, в которых обучение проводится на русском языке.

Ранее курсор писал, что Казахстан опасается войны с россией, а потому усиливает армию. Пока некоторые на Западе убеждены, что росссийская армия стала неопасным противником, в Центральной Азии страх перед российскими амбициями только растет.

«Неблагодарные соседи»: россия предъявляет претензии к Казахстану. Развитие конфликта между россией и Казахстаном, усилившееся после блокады казахской нефти, подхватили российские СМИ, которые объявили казахские земли «исконно русскими».

Напомним, россия мечтает оккупировать часть Казахстана — эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!