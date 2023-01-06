В россии прокомментировали отказ Украины от «перемирия» путина

Заместитель председателя российского совбеза дмитрий медведев высказался касательно отказа властей Украины и мира на «рождественское перемирие», которое накануне объявил президент рф владимир путин.

медведев написал новый пост на своем Telegram-канале.

По его словам, Киев отверг «протянутую руку христианского милосердия». Он добавил, что украинцы неблагодарны, потому что «свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности».

медведев считает, что теперь будет «меньше проблем и лукавства», а многие россияне рады этому обстоятельству. Он добавил, что ему якобы жаль людей, которые лишились возможности сходить в церковь. медведев заявил, что жители Украины «понимают только грубую силу».

Политика также возмутило то, что политики Европы не поверили в «искренность» заявлений путина.

«Наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать», — написал он.

Ранее Курсор писал о «рождественском перемирии» путина: Аналитики назвали причину. Вчера путин объявил о введении с 12:00 6 января до 24:00 7 января режима прекращения огня.

Ранее Курсор писал, что в Украине рассказали, что задумал путин и зачем ему перемирие. Под предлогом режима прекращения огня россия пытается скрыть новые шаги агрессии.

Ранее Курсор писал, что Байден оценил вероятность прекращения огня россией.

Еще Курсор информировал, что путин ввел режим прекращения огня на 36 часов.

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