Украинские войска прорвали позиции оккупантов в Луганской области: россияне спасаются бегством

Вооруженные силы Украины прорвали позиции российских оккупантов на Донбассе. Речь идет о районе городе Беловодск в Луганской области.
Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС на странице в соцсети Facebook.
В сообщении сказано, что 25 февраля в полдень украинские военные дали бой российским оккупантам. Подразделения Украины прорвали позиции захватчиков, а затем пошли в контрнаступление.
Сообщается, что оккупанты спасаются бегством с поля боя. Они бегут в направлении границы с Российской Федерацией.
Кроме того, Курсор сообщал, что российская армия обстреляла из «Градов» детский дом в Киевской области.
Также редакция нашего портала писала, что в Израиле опубликовали свежую карту боев ВСУ против российских оккупантов.
Еще напомним, что Грузия отказалась присоединяться к западным санкциям против России.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.