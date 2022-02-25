Украинские войска прорвали позиции оккупантов в Луганской области: россияне спасаются бегством

Война в Украине продолжается. Лучше всего украинские военные показали себя на Донбассе. Еще вчера они не сдали ни одного города, а сегодня повергли врагов в бегство к российской границе.

Вооруженные силы Украины прорвали позиции российских оккупантов на Донбассе. Речь идет о районе городе Беловодск в Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС на странице в соцсети Facebook.

В сообщении сказано, что 25 февраля в полдень украинские военные дали бой российским оккупантам. Подразделения Украины прорвали позиции захватчиков, а затем пошли в контрнаступление.

Сообщается, что оккупанты спасаются бегством с поля боя. Они бегут в направлении границы с Российской Федерацией.

Кроме того, Курсор сообщал, что российская армия обстреляла из «Градов» детский дом в Киевской области.

Также редакция нашего портала писала, что в Израиле опубликовали свежую карту боев ВСУ против российских оккупантов.

Еще напомним, что Грузия отказалась присоединяться к западным санкциям против России.

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