В Харькове российские оккупанты обстреляли Центр крови и учебное заведение

По словам главы ОГА, с начала российского вторжения в Харьковской области пострадали 82 человека: 59 гражданских и 23 военных; погибли – 11: 4 военных и 7 гражданских.

Российские оккупанты обстреляли в Харькове Центр крови, а также учебное заведение. В результате обстрела появились жертвы среди мирного населения.

О случившемся сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, российские военные цинично и жестоко пытаются прорваться в Харьков. Однако, несмотря на все заявления кремлевского режима, оккупанты обстреливают жилые дома.

Синегубов заявил, что с начала вторжения в Харьковской области пострадали 82 человека. Среди них 59 гражданских и 23 военных. Погибли 11 человек. Это четверо военных и 7 гражданских.

Однако он подчеркнул, что ВСУ и силы территориальной обороны дают достойный отпор агрессору.

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