СМИ обнародовали детали тайного визита Байдена в Украину

Президент США Джо Байден находится с визитом в Киеве, о котором стало известно только сегодня утром.

Президент США Джо Байден совершил тайный визит в Киев сегодня, 20 февраля, прибыв в столицу Украины после многочасового путешествия на поезде от границы с Польшей.

Об этом сообщает The New York Times, пишет BBC.

Визит в Киев держался в секрете из соображений безопасности. В сообщениях также говорится, что Байден покинул Вашингтон без предупреждения после того, как он и его жена Джилл поужинали в ресторане в субботу вечером, 18 февраля.

Официальные лица отрицали, что Байден посетит Украину во время запланированной поездки в Восточную Европу.

«Действительно, Белый дом в воскресенье вечером опубликовал общедоступное расписание на понедельник, в котором президент все еще находится в Вашингтоне и вечером уезжает в Варшаву, хотя на самом деле он уже находился за полмира от Вашинтона», — сообщают СМИ.

Air Force One покинул Объединенную базу Эндрюс под покровом темноты в 04:15 утра по восточному времени в воскресенье. Репортерам на борту самолета не разрешалось носить с собой свои устройства.

Во вторник утром, 21 февраля, Байден уже должен был прибыть в Варшаву с двухдневным визитом, и официальные лица неоднократно отрицали, что существуют какие-либо другие планы.

«Президент оказал американскую поддержку Украины центральным аргументом своей позиции по обновлению альянса в Европе, и он сказал советникам, что хочет отметить первую годовщину вторжения как способ заверить союзников в том, что его администрация остается преданной делу», — пишет издание.

СМИ пишут, что Украина является активной зоной боевых действий, которую американские военные не контролируют, что отличает визит в понедельник от предыдущих визитов президента в Ирак или Афганистан. Чиновники Белого дома неоднократно исключали возможность визита в начале года.

Байден путешествует с относительно небольшой командой, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана, заместителя начальника штаба Джен О’Мэлли Диллон и личной помощницы Энни Томасини.

Неожиданный визит Байдена состоялся за день до запланированного на вторник выступления президента россии владимира путина*, в котором он, как ожидается, расскажет о военных усилиях своей страны на фоне признаков того, что весеннее наступление в Украине уже началось.

Ранее Курсор писал о неожиданном визите Байдена в Киев: президент США озвучил цель. Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Это его первый визит в Украину после вторжения россии* почти год назад.

Курсор писал, что Байден встретился в Киеве с Зеленским. Украинский лидер поприветствовал своего американского коллегу в Киеве.

Кроме этого, Байден в Киеве почтил память погибших бойцов ВСУ: под звуками сирены. В сети появились кадры, на которых запечатлен американский лидер Джо Байден. Журналисты утверждают, что лидер США побывал в Киеве на Михайловской площади.

Напомним, что СМИ сообщили о неожиданном визите Байдена в Киев: что известно. С раннего утра 20 февраля в украинской столице перекрыли дороги, образовались пробки. На улицах города много правоохранителей и полиции. Есть информация, что это связано не только с визитом международных делегаций, но и с неожиданным приездом президента США Джо Байдена.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!