В Кремле приказали СМИ не писать про очередную волну мобилизации, чтобы не распугать призывников

Российские войска несут огромные потери на фронте, а потому кремль хочет отправить на войну новую партию "мяса".

Представители администрации российского диктатора владимира путина разослали в СМИ "настоятельную просьбу" не освещать слухи о второй волне мобилизации. Власти боятся, что это может негативно повлиять на рейтинг путина накануне президентских выборов. а также распушать потенциальных призывников.

По словам сотрудников провластных изданий, пропагандистов попросили не публиковать даже официальные опровержения слухов о второй волне мобилизации. Словом, ничем не наталкивать граждан рф на мысль о том, что вскоре их опять начнут хватать на улицах и отпралять на войну.

Вместо этого в кремле предложили пропагандистам сделать упор на публикации о наборе контрактников, который якобы идет очень успешно и гарантирует высокую зарпоату, уважение в обществе, льготы. Как отметил близкий к администрации диктатора источник, рекомендация была направлена из-за того, что упоминание о мобилизации "очень тревожит общество", что не нужно кремлю накануне президентских выборов 2024 года. Но при этом набирать новых солдат в армию нужно, причем в больших количествах, но пока это пытаются сделать скрытно, не вызывая резонанса.

В частности источник добавил, что "тревожность" противоречит задачам политического блока путина, которое планирует обеспечить диктатору рекордные показатели на выборах. И хоть результаты выборов уже предрешены, путину все равно нужно иметь краивую картинку всербщей поддержки россиян.

"Курсор" писал ранее, что владимир путин заявил, что прокомментирует, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2024 году, только после того, как парламент российской федерации назначит дату выборов.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, ежедневно пополняя статистику потерь путинской армии. На Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.