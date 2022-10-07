В кремле прокомментировали информацию о расколе в окружении путина

По словам пескова, «несогласие члена ближайшего окружения путина было сочтено достаточно веским, чтобы быть включенным в ежедневный брифинг разведки президента Байдена

Президент россии владимир путин* имеет некоторые споры и разногласия со своим окружением. Это якобы касается рабочих моментов и не является признаком какого-либо раскола.

Соответствующее заявление в комментарии The Wahsington Post сделал пресс-секретарь путина дмитрий песков.

Как известно, накануне издание опубликовало материал, в котором со ссылкой на американских чиновников сообщило, что разведка США узнала о том, что окружение российского президента начало открыто критиковать его ошибки на войне в Украине. Это якобы свидетельствует о нарастании волнения среди российских военно-политических элит по поводу будущего всей военной кампании против Украины.

«Есть рабочие споры: об экономике, о проведении военной операции. Есть споры о системе образования. Это часть нормального рабочего процесса, и это не признак раскола», — ответил песков на соответствующий вопрос издания.

Пресс-секретарь путина также заявил, что информация разведки США совершенно не соответствует действительности.

Как сообщал Курсор, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в день 70-летия владимира путина желает президенту россии встретить следующий день рождения в тюрьме.

«Путин сегодня отмечает день рождения. Надеюсь, что следующий он проведет в заключении за преступления против человечности. Необходимо создать специальный трибунал для преступлений российской агрессии», — призвал Рейнсалу.

Ранее Курсор информировал о том, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов считает, что в день 70-летия владимира путина армия оккупантов может совершить массированный обстрел украинских территорий.

«Учитывая привязанность нашего противника к сакральным датам, а мы помним, что в День Независимости противник совершал массированные удары, чтобы посеять панику. Не исключается, что противник будет такое делать и на день рождения своего вождя», – сообщил Громов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!