Нэнси Пелоси опубликовала открытое письмо Владимиру Зеленскому

«Борьба за Украину — это борьба за демократию», — написала Пелоси.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси опубликовала открытое письмо Зеленскому, в котором пригласила его лично выступить перед Конгрессом в среду.

В письме она пишет, что «борьба за Украину— это борьба за саму демократию».

Вот часть письма:

«Уважаемый господин Президент!

С огромным уважением и восхищением вашим выдающимся руководством я приглашаю от имени двухпартийного руководства Конгресса выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 21 декабря 2022 года.

Америка и мир в восторге от героизма украинского народа. Перед лицом ужасающих злодеяний путина* украинские борцы за свободу вдохновили мир железной волей и несгибаемым духом, отражая жестокое и неоправданное вторжение россии. […]

Борьба за Украину — это борьба за демократию. Мы с нетерпением ждем вашего вдохновляющего послания о единстве, стойкости и решимости. Спасибо за ваше руководство и рассмотрение этой просьбы».

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