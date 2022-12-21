Озвучены новые детали касаемо приезда Зеленского в США

В Белом доме опровергли, что Байден будет оказывать давление на Зеленского, чтобы добиться дипломатического прекращения войны.

Во время телефонной конференции с журналистами во вторник высокопоставленный чиновник администрации Байдена, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что президент США и Зеленский обсуждали возможный визит украинского лидера во время их телефонного разговора 11 декабря, а Белый дом официально направил приглашение в прошлую среду.

Об этом пишет The Guardian.

Офис Зеленского принял приглашение в прошлую пятницу, а визит был подтвержден в воскресенье.

Байден сначала встретит Зеленского в Белом доме для двусторонних встреч с командой президента США по национальной безопасности и кабинетом. После пресс-конференции Зеленский отправится на Капитолийский холм и выступит на совместном заседании Конгресса.

Он вернется домой уже через несколько часов.

Высокопоставленный представитель администрации также опроверг, что Байден будет оказывать давление на Зеленского, чтобы добиться дипломатического прекращения войны.

«Президент не собирается каким-либо образом подталкивать Зеленского. Это будет послание солидарности и поддержки, координации и уверенности в том, что мы ставим Украину в наилучшее возможное положение для защиты своих интересов и достижения своих целей».

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