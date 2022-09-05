В кремле рассказали про отношение к Галкину и Пугачевой

Пресс-секретарь президента российской федерации* дмитрий песков обозначил позицию по юмористу Максиму Галкину и его супруге Алле Пугачевой.

В российской федерации нормально относятся к эстрадной певице Алле Пугачевой, а вот насчет ее супруга известного юмориста Максима Галкина у кремля другая позиция. Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков отметил, что с ним «явно не по пути».

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам пескова, он не слышал от Аллы Пугачевой антироссийских заявлений, а Максим Галкин «делал очень плохие заявления», поэтому им с ним явно не по пути.

Также он добавил, у президента российской федерации владимира путина с пугачевой нормальные отношения, «они знакомы и не раз встречались».

«Курсор» писал ранее, что российский юморист Максим Галкин уехал из россии в начале полномасштабного вторжения в Украину и начал осуждать действия власти, в частности критиковать режим владимира путина. В сети ходила информация, что на юмориста даже завели уголовное дело из-за распространения «ложных высказываний» об армии рф.

Еще мы писали, что известный комик Максим Галкин, который уехал из россии и поддержал Украину, прокомментировал травлю в свой адрес из уст одного из главных российских пропагандистов виталия милонова.

Напомним, что популярный российский комик Максим Галкин во время своего концерта в Варшаве решил надеть костюм в цветах государственного флага Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!