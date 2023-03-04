В Крыму «паники нет»: оккупанты боятся украинских агентов и создают «добровольческие дружины»

Российские оккупанты в Крыму боятся активизации проукраинского движения и создают «добровольческие дружины» одной из задач которых будет выявление корректировщиков и диверсантов. Россияне чувствуют, что удерживать полуостров им станет еще сложнее, особенно с четом того, что они настроили против себя местное население.

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

По информации штаба, в Симферополе временно оккупированной республики Крым оккупационная власть рф*, опасаясь действий патриотически настроенных ячеек, начинает активнее искать «предателей» и усиливает проверки местного населения.

Россияне видят, что часть населения уже открыто ждут возвращения Украины, о чем свидетельствуют многочисленные проукраинские листовки и разрисованные стены с надписями «Крым- это Украина!». Ситуация для оккупантов усугубляется тем, что из-за войны в Украине существует определенная нехватка сотрудников правоохранительных органов, поэтому, кроме патрулирования города.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

Еще мы писали, что 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!