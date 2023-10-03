В Крыму прозвучал взрыв и сигнал тревоги – СМИ

На крымском полуострове уже остановили движение морского и наземного общественного транспорта.

На территории оккупированного *россией Крыма прозвучал взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крым.Реалии".

Очевидцы утверждают, что в Севастополе раздался взрыв, а также сработали сирены воздушной тревоги. После объявления тревоги в городе остановили движение морского и наземного общественного транспорта.

Ранее мы писали о ракетном ударе по Джанкою в оккупированном Крыму.

Также "Курсор" сообщал, что в последнее время все чаще наносятся удары по Крыму, где главный объект для атак – мост, используемый для того, чтобы перемещать технику и другие ресурсы для поддержки войны против Украины. Тем не менее украинским военным удалось нарушить логистику противника.

Так, по словам руководителя Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Натальи Гуменюк, усложнение логистики в условиях динамичного развития на фронте делает замедление не менее критичным, чем полное разрушение логистики. Когда происходит несвоевременное поступление техники и боеприпасов, то есть вероятность, что поставлять их просто будет уже некому.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!