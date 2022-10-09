В МАГАТЭ рассказали, что сейчас происходит на Запорожской АЭС

По словам Гросси, поврежденная накануне линия связи с энергосистемой восстановлена, а объект снова подключен к энергосети Украины.

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подтвердили, что поврежденная накануне линия связи с энергосистемой восстановлена, а объект снова подключен к энергосети Украины.

Об этом в своем Twitter сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, поврежденная вчера внешняя линия электропередачи восстановлена, и ЗАЭС снова подключена к сети.

«Временное облегчение во все еще неприемлемой ситуации. Зона безопасности нужна сейчас. Я отправляюсь в россию* и вернусь в Украину, чтобы установить зону», — написал Гросси.

Как сообщал Курсор, накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС нуждается в немедленной защите после того, как в результате обстрелов было прекращено ее внешнее питание.

«Запорожскую атомную электростанцию ​​следует защитить. Я в ближайшее время уеду в российскую федерацию*, а затем вернусь в Украину, чтобы согласовать охранную зону ядерной безопасности вокруг АЭС. Это абсолютный и срочный императив», – подчеркнул Гросси.

Как известно, в ночь на 8 октября российские военные в очередной раз открыли огонь по ЗАЭС. На данный момент она полностью обесточена.

В результате обстрелов отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС — Днепровская. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Представители «Энергоатома» говорят, что запасов дизельного топлива для их работы хватит на 10 дней.

Курсор писал ранее, что 5 октября, президент российской федерации владимир путин утвердил аннексию четырех захваченных украинских областей, а также присвоил Запорожскую АЭС.

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