В МАГАТЭ заявили, что вывод российского вооружения из Запорожской АЭС будет частью соглашения Украины и россии

Глава Управления ООН по атомному надзору Рафаэль Гросси рассказал о ситуации вокруг Запорожской АЭС (Украина), оккупированной *россией.

Об этом сообщает la Reppublica.

По его словам, вывод вооружений с Запорожской АЭС, которого требует Украина, будет частью соглашения Киева и москвы с МАГАТЭ.

«Вывод вооружений из АЭС ‒ это то, о чем просят украинцы. И это в любом случае было бы частью общего соглашения. Россия не против соглашения и принципа защиты станции», ‒ заявил Гросси.

По его словам, обе стороны принципиально договорились не обстреливать станцию и не вести обстрелы с ее территории.

Еще в конце ноября в МАГАТЭ заявили, что, несмотря на массированные обстрелы, угрозы ядерной безопасности на Запорожской электростанции в Украине нет. Тогда Гросси обратился к международному сообществу с призывом «делать все», чтобы предотвратить потенциальную ядерную катастрофу.

«Курсор» сообщал, что израильский офицер предположил, почему рф делает большой перерыв между ракетными атаками.

Помимо этого стало известно, что армия рф уже потеряла в Украине 90 600 военных, потери растут с каждым днем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!