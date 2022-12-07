В Mercy Corps рассказали, может ли рухнуть энергосистема Украины из-за ударов рф

По словам представителя организации, национальная энергосистема Украины вскоре может рухнуть, и этой зимой миллионы украинцев столкнутся с гуманитарным кризисом.

В ходе 8-го ракетного удара 5 декабря россия* нанесла удар по инфраструктуре Украине, в результате которого произошли перебои в подаче электроэнергии.

Об этом сообщает Newsweek.

В Mercy Corps заявили, что приблизительно 50% энергетической инфраструктуры Украины повреждены из-за непрерывных ракетных ударов россии. Там отметили, что «вся национальная энергосистема страны может разрушиться в течение нескольких недель, если атаки продолжатся», а города страны «станут практически непригодными для жизни в течение следующих четырех месяцев».

«Чего мы опасаемся, так это того, что, учитывая характер и интенсивность воздушных атак, а также их сосредоточенность на критически важной гражданской инфраструктуре, такой как энергосистема, что в какой-то момент, если они сохранят такой же темп в течение следующих нескольких недель, сеть столкнется с ситуацией критического массового отказа. Под этим мы подразумеваем перебои в подаче электроэнергии не только на часы или дни, но и, возможно, на недели», — сказал Майкл Янг, директор по реагированию Mercy Corps Ukraine.

Он сказал, что, хотя перебои в работе обрекают миллионы людей на зиму в морозной темноте, они также имеют и другие серьезные побочные эффекты, останавливая работу промышленных объектов, что усугубляет безработицу. Предприятия, работающие на генераторах во время частичного отключения электроэнергии, также должны будут повысить цены, чтобы покрыть свои расходы, что усугубит бремя для людей, пытающихся прокормить себя.

«Все взаимосвязано. Способность больниц и клиник продолжать работу, сохранять вакцины прохладными, хранить лекарства на складе. Хранение продуктов питания, цепочки поставок — все это зависит от надежного энергоснабжения», — добавил он.

После атак в понедельник глава национального поставщика электроэнергии «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что у него «нет сомнений» в том, что российские военные консультировались с российскими энергетиками перед запуском ракет.

Генеральная прокуратура Украины сообщила 16 ноября, что россия совершила 92 атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в октябре и ноябре.

В Human Rights Watch заявили, что целью российских сил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре было спровоцировать «террор среди населения в нарушение законов войны». Там отметили, что «россия, похоже, намерена сделать жизнь невыносимой для как можно большего числа украинских мирных жителей».

Курсор писал, что 5 декабря россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки во многих украинских населенных пунктах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома, есть жертвы.

Наша редакция писала, что 23 ноября россия совершила очередной массированный ракетный удар по украинским объектам критической инфраструктуры.

Курсор также сообщал, что россия нанесла самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны. В Минэнергетики Украины рассказали, в чем состоит цинизм действий армии рф, а также заявили о прекращении экспорта электроэнергии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!