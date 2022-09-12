Паломничество в Умань опасно для жизни — замглавы СНБ Израиля

Замглавы СНБ предостерегает от поездки в Украину на Рош ха-Шана: «Мы не знаем, как обезопасить мероприятие».

Заместитель председателя Совета национальной безопасности Израиля и глава отдела по борьбе с терроризмом бригадный генерал (в отставке) Ицик Бар провел накануне пресс-конференцию, посвященную ежегодному паломничеству в Умань.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Многие брацлавские хасиды едут в Умань на праздник Рош ха-Шана, но в этом году паломничество приобрело новый уровень опасности из-за продолжающейся войны в стране, развязанной россией*.

Замначальника предлагает всем паломникам воздержаться от поездок в этом году: «Поездка в Умань на Рош ха-Шана крайне опасна, возможности Израиля и Украины помочь во время нестандартного инцидента ограничены. Вы должны понимать ситуацию в Украине. Украина находится в эпицентре войны и чрезвычайного положения. В Умани действует ночной комендантский час, строго запрещены религиозные и гражданские церемонии. Воздушное пространство полностью закрыто».

«Поскольку прямых рейсов в Умань нет, паломникам нужно будет добираться туда с посадкой в ​​соседних странах, а затем добираться туда на автомобиле. Это означает, что они могут оказаться в зонах активных боевых действий. В этих районах ведется ракетный обстрел, и у нас нет возможности защитить жизни в этих местах», — добавил он.

Бар назвал дополнительную угрозу для евреев, которые могут решить посетить Украину: «В последнее время мы наблюдаем рост местных ультраправых группировок. Только в этом году было 50 случаев травли, грабежей и так далее».

«Несмотря на опасность и предупреждение МИД о поездках третьего уровня, Израиль не будет останавливать паломников в аэропорту и не будет выполнять запрет на полеты для тех, кто желает отправиться в Умань. То же самое касается украинцев. Но мы ожидаем, что все будут нести ответственность, так как ни мы, ни украинцы не знаем, как обеспечить безопасность мероприятия.

Вы должны понимать, что продовольственные и экстренные службы работают по минимуму. Если бы произошел инцидент, мы в посольстве Израиля были бы в растерянности», — сказал он.

По оценкам МИД, в Умани уже находится от 1 до 2 тысяч человек, и ожидается, что на Рош ха-Шана это число достигнет от 5 до 10 тысяч. Хотя из-за ситуации количество паломников резко сократилось.

СМИ стало известно, что впервые израильская полиция и представители МИД не будут присутствовать в Умани во время праздника.

«Мы не будем подвергать опасности жизни израильтян», — сказал источник в министерстве.

Ранее Курсор писал, что главный раввин Украины: Не приезжайте в Умань в этом году. Известный киевский раввин в понедельник посоветовал евреям не ездить в украинский город Умань для ежегодного паломничества к могиле раввина Нахмана из Брацлава во время Рош ха-Шана из-за опасностей, связанных с российским вторжением.

Также мы сообщали, что СБУ и Нацполиция Украины выступили со срочным обращением к паломникам-хасидам. Силовики совместно с правоохранительными структурами Израиля призвали паломников в этом году воздержаться от посещения Украины на празднование Рош ха-Шана.

Михаэль Бродский о запрете въезда хасидов в Умань на Рош ха-Шана: Пока еще ничего не решено.

Кроме этого, посол Израиля в Украине: Я не советую евреям приезжать в Умань в этом году.

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