В МИДе РФ заявили, в каких границах Россия признает «ЛДНР»

В МИДе России официально назвали границы признания так называемых «ЛДНР«. В сообщении сказано, что признание будет в тех границах, «в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия».
Об этом рассказал заместитель руководителя МИДа России Андрей Руденко.
Примечательно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что псевдореспубликики признаются Россией в тех границах, в которых эти «государства» провозгласили себя еще в 2014 году. Правда, он отказался уточнять, где конкретно проходят границы этих формирований.
А вот сам террорист, глава так называемой «ДНР» заявил, что границы этого формирования — вся Донецкая область.
Ранее Курсор сообщал, что в Украине призвали разорвать дипломатические отношения с Россией.
Кроме того, мы писали, что Путин превратил российский рубль в самую нестабильную валюту в мире. Российские акции и валюта показали наихудшие результаты на мировых рынках в понедельник, когда президент Владимир Путин подписал указ о признании двух частично контролируемых оккупантами регионов Украины независимыми государствами, что спровоцировало возобновление угроз жестких экономических санкций против России в случае ее вторжения в Украину.
Еще напомним, что очевидцы сообщили о военных колоннах РФ на территории «ДНР» и «ЛНР».
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