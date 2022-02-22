В МИДе РФ заявили, в каких границах Россия признает «ЛДНР»

В МИДе России официально назвали границы признания так называемых « ЛДНР «. В сообщении сказано, что признание будет в тех границах, «в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия».

Об этом рассказал заместитель руководителя МИДа России Андрей Руденко.

Примечательно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что псевдореспубликики признаются Россией в тех границах, в которых эти «государства» провозгласили себя еще в 2014 году. Правда, он отказался уточнять, где конкретно проходят границы этих формирований.

А вот сам террорист, глава так называемой «ДНР» заявил, что границы этого формирования — вся Донецкая область.