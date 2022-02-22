В Украине призвали разорвать дипломатические отношения с Россией

По словам одного из народных депутатов Украины, дипломатические отношения между Киевом и Москвой «перезревшие», а потому их надо разорвать.

В партии «Слуга народа» призвали разорвать дипломатические отношения с Россией.

Такое мнение в колонке на «Европейской правде» высказал народный депутат Украины Богдан Яременко.

Депутат написал, что во время заседания Совбеза РФ стало ясно, что войну в Луганской и Донецкой областях Россия видит актом торгов с США. При этом Кремль продолжит пытаться давить на Вашингтон. Войска на границе с Украиной останутся.

Отметим, что в ходе своего последнего выступления президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений с Кремлем. Об этом он сказал на брифинге после общения с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Ранее Курсор сообщал, что США и Австралия переводят дипломатов из украинского Львова в Польшу.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что очевидцы опубликовали жуткие кадры прилёта снарядов по жилым домам на Донбассе.

Еще напомним, что российские СМИ сообщили, что в Госдуме якобы по-новому обозначили, в каких границах признаются «ЛДНР».

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