Новые наступления рф на Украину: Столтенберг выступил с заявлением

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что российские войска готовятся к новым военным наступлениям на территории Украины, поскольку война приближается к своей первой годовщине.

Выступая на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Столтенберг заявил журналистам, что нет никаких признаков того, что москва* готовится к миру с Украиной.

Согласно отдельному отчету Министерства обороны Великобритании, опубликованному ранее на этой неделе, российские военные возобновили крупные операции на юго-востоке Украины с прошлого месяца и сосредоточены на получении полного контроля над Донецкой областью.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что Украина «принадлежит к европейской семье» и что он донесет это «четкое послание» до саммита Европейского Союза в четверг, где ожидается, что лидеры вновь подтвердят свою поддержку Украины.

На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским Шольц пообещал военную помощь «до тех пор, пока это необходимо» и подтвердил, что Европа «с Украиной для защиты ее суверенитета и ее территориальной целостности».

Читайте также: Зеленский приехал во Францию и встретился с Макроном и Шольцем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.