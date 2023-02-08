Не только Донбасс: в Украине рассказали, какие еще регионы может атаковать рф в новом наступлении

«Насколько [атаки] будут успешными, зависит от нас», — сказал Данилов.

Глава национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил во вторник в интервью агентству Рейтер, что кремль*, как ожидается, нанесет новый удар по северо-восточным районам Харьковской области или югу Запорожской.

Выступая в своем офисе в Киеве, он сказал Рейтер: «Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, конечно, будут. Насколько они будут успешными, зависит от нас».

Высокопоставленные украинские официальные лица, в том числе президент Владимир Зеленский,заявили, что москва попытается провести еще одно крупное наступление с помощью недавно мобилизованных войск в ближайшие недели, поскольку 24 февраля приближается годовщина российского вторжения.

Данилов сказал: «Им нужно что-то показать своим людям, и у них есть большое желание сделать что-то большое к этой дате».

Читайте также: Зеленский направляется в Великобританию: Сунак выступил с заявлением.

Россия выступила с угрозой в адрес посольства США.

Напомним, что главный союзник путина заявил, что «больше не будет скрывать» намерения вторгнуться в еще одну страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.