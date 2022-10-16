В Минобороны Украины рассказали, когда армия рф начнет «сыпаться»

Заместитель министра в Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, что стала свидетелем того, как командующий ОК «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук вдохновлял солдат на борьбу против российских оккупантов.

«Не все слова и задачи смогу здесь обнародовать, но поверьте – это мощно. Андрей Трофимович рассказал интересные факты о деморализации подразделений врага на юге и растущих потерях врага», – пишет Маляр в Facebook.

Соотношение потерь украинской армии и *рф составляет примерно 1 к 6,5. Генерал-майор утверждает, что критической границей соотношения потерь являются показатели 1 к 8, после чего оккупанты начнут психологически «сыпаться».

«По словам Командующего, враг уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться не время. Напротив – надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать русскую армию из нашей земли», – добавила Маляр.

Ранее мы рассказывали, что российская армия сталкивается не только с нехваткой солдат, но и высокоточных ракет и военной техники. В частности, рф так сильно исчерпала свои ракетные запасы, что начала вынужденно использовать «Калибры» в варианте, который создан для запуска с подводных лодок.

Также «Курсор» сообщал, что эксперты рассказали, почему ближайшие недели в Украине будут критическими.

Помимо этого, по информации журналистов, россия закупит у Ирана более быстрые и разрушительные дроны-камикадзе Arash-2.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!