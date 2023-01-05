В Минобороны Украины рассказали о секретных приказах кремля

Резников сообщил, что Украина еще 24 февраля показала, что не собирается сдаваться.

Российская федерация* в конце февраля 2022 года, когда вторгалась на украинские земли, была уверена, что быстро захватит страну, в частности в планах кремля было за 20 часов взять под свой контроль правительственный квартал в Киеве.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр обороны Алексей Резников.

По его словам, он сам видел соответствующее распоряжение, которое взяли у убитого российского десантника.

Однако, несмотря на то, что многие страны думали, что Украина упадет спустя 72 часа после нападения российского агрессора, ВСУ продемонстрировали свою отвагу, стойкость и силу, чтобы противостоять врагу. Еще 24 февраля Украина продемонстрировала всему миру, что не собирается сдаваться, поскольку ее главной ценностью является свобода.

Алексей Резников отметил, что украинцы смогли показать , что эта война не двух советских стран – большой и маленькой. Это борьба старой советской армии россии против новой, современной армии Украины.

«Курсор» писал ранее, что городской совет Гааги (Нидерланды) поддержал инициативу партии VVD (Народная партия за свободу и демократию) по созданию в судебной столице мира – нидерландском городе Гаага – спецтрибунала для рф.

Еще мы писали, что несмотря на то, что российская федерация в последнее время участила атаки на украинские города, пытаясь вывести из строя объекты критической инфраструктуры, у оккупантов наблюдается дефицит вооружения. К марту 2023 года их запасы боеприпасов сократятся до 30 процентов.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому президенту путину с призывом прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке.