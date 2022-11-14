Аналитики ISW назвали причину успеха ВСУ при освобождении Херсона

По словам аналитиков американского института, Вооруженные Силы Украины преуспели в операции по освобождении Херсона, в частности, благодаря использованию ракетных систем HIMARS, которые были поставлены США.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что боеприпасы HIMARS не преднзначены для разрушения мостов из-за небольшого размера боеголовок. Однако украинские военные смогли обойти это ограничение, нанося многочисленные удары по одним и тем же объектам — Антоновскому мосту и дороге через Каховскую ГЭС. Таким образом, ВСУ смогли разрушить там проезжую часть.

«ВСУ продолжали носить удары по мостам, пока русские обнаруживали их отремонтировать, наносили удары по ремонтному оборудованию, а также по дорогам, пока русские, наконец, не сдались. Русские построили понтонный мост под Антоновским мостом в качестве меры воздействия, но ВСУ атаковали и это предприятие, в результате чего русские отказались от него. В конце концов у россиян остались баржи, переправляющие припасы, оборудование и подкрепление с востока на западный берег. ВСУ также атаковали баржи и посадочные площадки, но переправочной системы в любом случае было недостаточно для снабжения 20-тысячного русского механизированного отряда, пытавшегося удержать свой плацдарм на западном берегу реки», — заявили в ISW.

Эксперты сказали, что ВСУ продолжают контрнаступление в направлении Кременная-Сватово, а также закреплять контроль над правым берегом Днепра в Херсонской области. Россияне продолжают наступать на направлениях Бахмут, Авдеевка и Угледар.

Ранее Курсор писал, что потеря Херсона внесла раскол в кремлевские кулуары. «Беспрецедентные» разногласия между президентом путиным и фракцией «ястребов» обострились после разрушительного поражения армии рф и сдачи ключевой позиции для оккупантов — Херсона.

Легендарная Чернобаевка: украинские военные показали, как сейчас выглядит аэропорт с разрушенной техникой рф.

Как сообщала редакция, кремль рассыпался новыми угрозами в адрес Украины на фоне побега из Херсона.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!