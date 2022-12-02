В москве горит мясокомбинат

В здании горит крыша, огонь может переброситься на соседние постройки.

В москве* вечером в пятницу, 2 декабря, вспыхнул пожар на микояновском мясокомбинате.

Об этом сообщает Четвертая студия.

Отмечается, что на месте происшествия работают пожарпники.

«Известно, что в здании микояновского мясокомбината на юго-востоке москвы горит крыша. Объявлен повышенный уровень сложности и угроза опрокидывания огня на соседние здания. Встал даже вопрос о применении пожарного вертолета. Спасатели эвакуировали 20 человек. О пострадавших пока не сообщается», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, 20 ноября в москве произошел пожар в районе трех вокзалов. В мчс сообщили, что возгорание произошло по адресу комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18. Там расположены складские помещения.

Ранее Курсор информировал о том, что в ленинградской области российской федерации произошел взрыв и последующий пожар на газопроводе. Результаты инцидента были видны из санкт-петербурга, за несколько километров от места взрыва.

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между бернгардовкой и ковалево. Угрозы для населения и распространения огня нет», — заявил губернатор ленинградской области александр дрозденко.

Еще мы писали, что в городе ейск (краснодарский край российской федерации) самолет упал на жилой дом. В результате пожара было повреждено 15 квартир.