Площадь возгорания составляет около 2 тысяч квадратных метров. В результате пожара в здании рухнули перекрытия между первым и вторым этажами.

В москве* произошел пожар в районе трех вокзалов.

Об этом сообщает рбк.

«В мчс сообщили, что возгорание произошло по адресу комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18. Там расположены складские помещения», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, накануне в ленинградской области российской федерации произошел взрыв и последующий пожар на газопроводе. Результаты инцидента были видны из санкт-петербурга, за несколько километров от места взрыва.

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между бернгардовкой и ковалево. Угрозы для населения и распространения огня нет», — заявил губернатор ленинградской области александр дрозденко.

Ранее Курсор информировал о том, что в рф на сахалине произошел обвал многоэтажного дома. Количество жертв в результате ЧП возросло до девяти человек, среди них — четверо детей в возрасте от 8 до 12 лет.

По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон, которые неправильно хранился или эксплуатировался. Взрывной волной обрушился подъезд с первого по пятый этаж. Всего в нем проживало 33 человека.

Еще мы писали, что в городе ейск (краснодарский край российской федерации) самолет упал на жилой дом. В результате пожара было повреждено 15 квартир.