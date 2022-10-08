В москве начались аресты военных — ГУР Украины

В столице российской федерации*, городе москва начались аресты военных.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, в российской столице начался комплекс «мер», направленных против военных.

«Движение в центре перекрыто. В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени дзержинского – «элиты» росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции. Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировании военных», — говорится в сообщении ГУР.

Также отмечается, что все военные подразделения по периметру москвы приведены в повышенную боевую готовность.

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