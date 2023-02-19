В москве полицию оснастят «бронированными иконами» с текстами молитв

Управлению МВД по *москве объявило закупку «производных бронепанелей», которые имеют изображения Архангела Михаила, Георгия Победоносца и иконы Казанской Божьей Матери.

Об этом сообщает Telegram-канал «Полигон.медиа».

Хозяйственное управление МВД по москве объявило закупку «походных бронепанелей» с изображениями Архангела Михаила, Георгия Победоносца и иконы Казанской Божей Матери. Кроме ликов святых на броне хотят напечатать молитвенные тексты молитв.

Бронепанели должны обеспечивать защиту от выстрела из пистолета и осколков. В техническом задании сказано, что, вероятно, ведомство хочет закупить боковые или дополнительные бронепластины для бронежилетов. Всего МВД запланировало приобретение 111 таких пластин, по 37 штук каждого вида.

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