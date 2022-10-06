В россии выдали повестку женщине, не имеющей военного опыта – СМИ

В соцсетях появилась информация о том, что жительница россии, имеющая режиссерское образование, получила повестку.

В повестке сказано, что Людмила на основании указа президента *рф владимира путина об объявлении мобилизации должна явиться в военкомат для уточнения документом воинского учета.

При себе она должна иметь документы, которые указаны в повестке. Если она не явится в указанный срок, то будет нести ответственность в соответствии с законодательством рф. В сети пишут, что 35-летняя проживает в Питере и окончила Питерский гуманитарный университет по специальности «режиссер». У нее отсутствует военный билет и военный опыт.



Также «Курсор» сообщал о том, сколько потеряет бюджет рф из-за нового пакета санкций ЕС.

Помимо этого, недавно коллаборант и глава оккупационной власти Херсона кирилл стремоусов намекнул, что министр обороны рф сергей шойгу мог бы совершить суицид из-за провалов российской армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!