Поставки беспилотников россии: в Иране сделали едкое заявление

Посол Ирана в ООН Амир Сайед Иравани осудил обвинения Ирана в незаконной поставке рф беспилотников для использования в войне в Украине.

По сообщениям СМИ, посланник напомнил ООН, что в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 2015 года Ирану не запрещено поставлять оружие другим странам.

Говоря о том, что он назвал «безосновательными обвинениями в том, что Иран передал БПЛА россии якобы в нарушение резолюции 2231», Иравани сказал, что резолюция больше не действует и что передача не будет нарушением соглашения. «Любые утверждения об обратном являются необоснованными и отвергаются нами», — заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении заявил, что вооруженные силы страны за сутки в понедельник сбили 30 беспилотников-камикадзе иранского производства типа «Шахед-136».

«Эти «Шахеды», которые использовала россия, из новой партии беспилотников», — заявил Зеленский, пообещав, что и российский, и иранский режимы будут привлечены к ответственности за свои действия против Украины. «Большинство из них, к счастью, не достигли намеченных целей», — сказал он, говоря о беспилотниках.

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