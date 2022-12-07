В одном из российских городов взорвался газ в ТЦ, есть пострадавшие

В среду, 7 декабря, в торговом центре «Таргим» в Назрани, расположенном на юге российской федерации*, произошел взрыв газа.

Об этом сообщают российские СМИ.

В результате происшествия травмы получили четыре человека, среди них — ребенок. У него ожоги средней степени тяжести. Еще двое взрослых также находятся в больнице с тяжелыми ожогами.

Известно, что пожар произошел на площади 400 квадратных метров и был вызван «хлопком газовоздушной смеси». После взрыва начался пожар, здание частично разрушено.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Курсор» писал ранее, что в воскресенье, 4 декабря, в российском городе нижневартовск произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушились два этажа. Известно, что 10 человек пострадали, 4 человека погибли.

Еще мы писали, что в омске (российская федерация) загорелся торговый центр «Триумф». Площадь возгорания составила более 1,3 тысячи квадратных метров.

Напомним, в российской федерации в поселке тымовском на сахалине произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Количество жертв в результате ЧП возросло до девяти человек, среди них — четверо детей в возрасте от 8 до 12 лет.