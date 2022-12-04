В россии обрушилась многоэтажка, как минимум четыре человека погибли

По предварительным данным, взорвался баллон с бытовым газом, который мог использоваться при ремонте квартиры.

В воскресенье, 4 декабря, в российском городе нижневартовск* произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушились два этажа.

Об этом сообщает местная администрация.

Отмечается, что взрыв произошел в жилой пятиэтажке, в результате чего рухнула часть перекрытий и фасад. Из здания были эвакуированы 18 человек.

На данный момент известно, что 10 человек пострадали, 4 человека погибли, однако информация еще уточняется.

По предварительным данным, взорвался баллон с бытовым газом, который мог использоваться при ремонте квартиры. Дом не газифицирован. Сейчас идет разбор завалов, под обломками еще могут быть люди.

Как сообщал Курсор, 20 ноября в москве произошел пожар в районе трех вокзалов. В мчс сообщили, что возгорание произошло по адресу комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18. Там расположены складские помещения.

Ранее Курсор информировал о том, что в ленинградской области российской федерации произошел взрыв и последующий пожар на газопроводе. Результаты инцидента были видны из санкт-петербурга, за несколько километров от места взрыва.

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между бернгардовкой и ковалево. Угрозы для населения и распространения огня нет», — заявил губернатор ленинградской области александр дрозденко.

Еще мы писали, что в городе ейск (краснодарский край российской федерации) самолет упал на жилой дом. В результате пожара было повреждено 15 квартир.