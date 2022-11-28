В торговом центре российского омска вспыхнул пожар

По данным российских СМИ, пока пострадавших не обнаружили.

В понедельник утром, 29 ноября, в омске* (российская федерация) загорелся торговый центр «Триумф». Площадь возгорания составила более 1,3 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, возгорание произошло на складе здания, расположенного на первом этаже. Причина пожара неизвестна, пострадавших пока не обнаружили. Для ликвидации очага возгорания направили 120 пожарных. Чтобы потушить огонь, спасателям пришлось рушить стены, их работа осложнялась сильным задымлением.

Согласно информации гу мчс россии по омской области, пожар уже удалось локализовать.

«Курсор» писал ранее, что в российской федерации в поселке тымовском на сахалине произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Количество жертв в результате ЧП возросло до девяти человек, среди них — четверо детей в возрасте от 8 до 12 лет.

Еще мы писали, что 5 ноября, в российском городе кострома произошел сильный пожар в развлекательном центре. В нем погибло 15 человек. По предварительным данным, виновником происшествия стал 23-летний Станислав Ионкин, который участвовал в войне против Украины.

Напомним, что городе ейск (краснодарский край российской федерации) самолет Су-34 упал на жилой дом. В результате пожара повреждено 15 квартир.