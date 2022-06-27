В Офисе президента Украины объяснили ракетный удар по Кременчугу со стороны рф

По мнению Алексея Арестовича, террор мирного населения, к которому откровенно перешел кремлевский режим, нанося ракетные и артиллерийские удары по гражданским объектам, имеет под собой несколько причин.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему россия* решилась на обстрел Кременчуга.

Об этом он написал на своем канале в Telegram.

По его словам, это может быть месть за возросшую точность и результативность ударов украинских защитников. Кроме того, таким образом руководство россии реагирует на решения стран Большой семерки и НАТО, которые меняют содержание и перспективы войны.

Это осознание того, что война проиграна.

«И не просто проиграна — с хрустом ломается самый хребет путинского режима, его способность продавать миру ресурсы и торговать взамен — страх», — написал Арестович.

Также он отметил, что откровенный терроризм, который несет за собой десятки жертв, только ускоряет принятие новых решений на Западе. Отметим, что из-за удара по ТРЦ в Кременчуге погибли 11 мирных граждан Украины, 40 получили ранения.

Напомним, что президент Украины Зеленский написал на официальной странице: «Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов».

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что появились жуткие фотографии с места событий. На них можно увидеть работу пожарных, которые тушат огонь. Кроме того, на телеграм-канале NEXTA Live появилось видео от местной жительницы, которая рассказала о том, что происходит.